سنتان سجنا للمتهم في قضية وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي

سنتان سجنا للمتهم في قضية وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين اليوم الثلاثاء، حكما إبتدائيا بالسجن لمدة سنتين على الشاب المشتبه في تورطه في قضية وفاة المصور الصحفي عبد الرزاق الزرقي، أصيل الجهة.

وكشف محامي المتهم « عامر الشعباني بأنه سيقدم، يوم غد الأربعاء، مطلبا لإستئناف هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الجهة، معتبرا أن هذا الحكم « مجحف في حق منوّبه خاصة بعد توفر جملة من الأدلة القاطعة والشافية على براءته من الفعل الإجرامي المنسوب إليه ».

وللتذكير فقد توفي الزرقي بالمستشفى الجهوي في 24 ديسمبر 2018، متأثرا بحروق بليغة بعد إضرام النار في جسده.

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