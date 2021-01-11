سهام بن سدرين: اتهام هيئة الحقيقة والكرامة بالفساد يهدف لتمرير قانون جديد للمصالحة

أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن تقرير محكمة المحاسبات لم يتحدث عن وجود فساد بالهيئة، مبينة أن ما يتم الترويج له هو كذب وافتراءات وخزعبلات تهدف لتمرير قانون المصالحة وضرب المسار القضائي في العدالة الانتقالية بإلغاء المحاكم المتخصصة.

واتهمت بن سدرين رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستعمال آخر أمين عام لحزب التجمّع المُنحل محمد الغرياني، لتمرير مشروع قانون المصالحة الجديد، مشيرة إلى أن الغنوشي كلّف الجلاد بملف العدالة الانتقالية في مخالفة واضحة للقانون وعليه إخراجه من ديوانه.

وقالت بن سدرين إن الهيئة تمتلك ما يُفيد بأن الغرياني كان موجوداً خلال أحداث الثورة داخل قاعة عمليات تُدير عمليات قتل الشباب المحتجّ وبالتالي هو مسؤول عن ما وقع.

كلمات البحث :المصالحة;سهام بن سدرين;هيئة الحقيقة والكرامة