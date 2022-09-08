سهيل بوخريص: فقدان السكر من كامل مخازن ديوان التجارة بكامل الولايات

أكد سهيل بوخريص كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والتجارة ببن عروس في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الخميس، فقدان السكر من كامل مخازن ديوان التجارة بكامل ولايات الجمهورية التونسية.

وأبرز المتحدث بأن الشح في مادة السكر انطلق منذ أواخر جوان وتواصل في شهر جويلية، ما أدى لتوقف عدد من المعامل في أواخر أوت عن الإنتاج لعدة أيام.

وقال المتحدث إنه تم التزود بـكمية قليلة من السكر مقارنة بالاستهلاك المعهود، مؤكدا ان شحنة السكر التي من المنتظر أن نستوردها من الجزائر والبالغة 20 ألف طن ستصل عبر دفعات ولم تغادر الجزائر بعد، مشيرا إلى أن 30 ألف طن من السكر سنستوردها من الهند وتصل إلى ميناء بنزرت يوم 17 سبتمبر الجاري.

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