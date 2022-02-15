سوء معاملة طفلة بمنطقة المغيلة: وزارة المرأة على الخط

أعلنت وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تبعا لما تم تداوله في صفحات التواصل الاجتماعي مساء اليوم في خصوص سوء معاملة طفلة بمنطقة المغيلة من ولاية سيدي بوزيد ونشر صورة لها وهي تحمل أثار وخز بالإبر على وجهها، كلّفت وزيرة الأسرة المندوب العام لحماية الطفولة بالتعهّد الفوري بهذه القضيّة واتّخاذ ما يتعيّن من تدابير عاجلة لما يمثّله هذا الإشعار من تهديد جسيم لمصلحة الطفل الفضلى.

وبعد التنسيق مع مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد تم تحديد هوية الأب و زوجته و عنوانهما بالتعاون مع السلطة المحلية. كما تم التنسيق مع النيابة العمومية لمباشرة الأبحاث في سوء معاملة طفلة و اتخاذ التساخير اللازمة لوضعيتها و اتخاذ التدابير الحمائية لفائدتها بناء على تنسيق السيد مندوب حماية الطفولة الحيني مع السيدة قاضي الأسرة و تعيين جلسة ليوم غد.

كما طلبت الوزيرة من المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد إجراء بحث اجتماعي حول ظروف أسرة هذه الطفلة لاتخاذ ما يمكن من تدابير مرافقة في الغرض.

وثمّنت وزارة الأسرة التزام النشطاء بالمجتمع المدني والاعلاميين ومستعملي شبكات التواصل الاجتماعي بواجب الإشعار من خلال الابلاغ عن حالات العنف والتهديد ضد الأطفال مع التأكيد على حماية المعطيات الشخصية والامتناع عن نشر صور الأطفال، فإنها تشكر كافة السلط المعنية على سرعة التحرك، مؤكدة بأنها لن تتخلى عن دورها في حماية الأطفال من كلّ أشكال التهديد.

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