سوسة: إحباط تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة 319 ألف دينار

تمكنت مصالح الحرس الديواني بفصيل سوسة وعلى إثر عمل استعلامي من إحباط محاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية قدر بـ 73500 أورو و 26700 دولار مخفية على متن سيارة قادمة من إحدى مدن الشمال في اتجاه الجنوب التونسي حيث تم نصب كمين على مستوى جهة مساكن و بسؤال السائق عن مصدرها أفاد أنه لا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها وأنه كلف بنقل المبلغ لفائدة شخص أجنبي الجنسية بمقابل مادي .

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

كلمات البحث :العملة الأجنبية;تهريب;سوسة