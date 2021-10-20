سوسة: إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد مهدي بن غربية

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 مساء اليوم الاربعاء 20 اكتوبر 2021، بطاقتي ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته مهدي بن غربية ووكيل شركته في انتظار استكمال بقية الاستنطاقات.

وأرجع المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة معز اليوسفي القرار إلى تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن و استشارات على ملك بن غربية .

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