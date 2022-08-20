سوسة: إلغاء « كرنفال » أوسو

أعلنت جمعية استعراض « أوسو » بسوسة في بلاغ لها، عن إلغاء كرنفال مهرجان أوسو للسنة الحالية.

وأوضحت الجمعية، أنه وبعد اجتماع هيئتها يوم 19 أوت الحالي للتباحث حول مدى تقدم الإستعدادات لتنظيم الدورة 60 للمهرجان التي تم إقرارها للفترة بين 17 جويلية إلى غاية 28 أوت موعد الكرنفال الدولي، وبعد تقييمها لوضع الجمعيّة من الناحية الماليّة، تقرّر إلغاء « الكرنفال ».

وأوضحت الجمعية أنّ « مواردها تقوم بالأساس وبشكل شبه كلي على منح ترصد لها في إطار التمويل العمومي للجمعيات من طرف كل من وزارة الشؤون الثقافيّة ووزارة السياحة وبلديّة سوسة وولاية سوسة »، مشيرة إلى أن صرف هذه المنح قد سجّل تأخيرا نظرا لطبيعة الإجراءات الجاري بها العمل، الأمر الذي حال دون تمكن الجمعيّة من اتخاذ أيّة خطوات عمليّة في شكل تعهّدات نافذة مع مختلف المتدخلين ومسدي الخدمات من فنانين ومبدعين تونسيين وأجانب ومصالح ذات صلة ».

وعبّرت الجمعيّة عن « أسفها لاتخاذ هذا القرار بعد المجهودات المبذولة من كل السلط المركزيّة والجهويّة والمحليّة »، معبرة عن « تمسكها بهذا المكسب الثقافي والسياحي والترفيهي العريق في الجهة وعن استعدادها لمواصلة العمل مع كل الأطراف لكسب رهان العودة المرموقة خلال الصائفة المقبلة ».

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