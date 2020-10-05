سوسة: التراجع عن قرار تعليق الدروس والعودة ستكون الجمعة المقبل

أعلنت ولاية سوسة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، أنه تقرر استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية والخاصة في كافة معتمديات الولاية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020.

وأوضحت الولاية بأنه تم اتخاذ قرار استئناف الدروس يوم الجمعة المقبل بعد تظافر جهود مختلف الأطراف منذ ليلة أمس للقيام بحملات تعقيم واسعة طالت كافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة وكذلك تبعا لاتخاذ شركة النقل بالساحل لإجراءات استثنائية تجنّب الاكتظاظ بالاضافة الى توفير مركز لايواء مصابين بكورونا مع تسجيل تراجع في عدد الاصابات بكورونا في اليومين الأخرين.

وكانت ولاية سوسة قد أعلنت في بلاغ لها تعليق الدروس لمدة اسبوعين والى غاية 18 اكتوبر الحالي.

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