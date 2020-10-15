سوسة: التمديد في حظر التجول لمدة 10 أيام

أعلنت والية سوسة رجاء الطرابلسي اليوم الخميس، أن لجنة مجابهة الكوراث بالجهة اتخذت قرارا بالتمديد في حظر الجولان لمدة 10 أيام إضافية وذلك ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى حدود الخامسة صباحا.

وقد أعلنت الولاية مساء اليوم الخميس، أن عدد مصابي كورونا في ولاية سوسة بلغت منذ 23 جوان

3681 شخصا، 48 منها مستوردة والبقية محلية.

وتم اليوم تسجيل 4 وفيات ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 92 وفاة بالجهة مع تسجيل إصابتان جديدتان اليوم في الإطار الطبي وشبه الطبي إلى 269 إصابة.

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