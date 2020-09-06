سوسة: القضاء على ثلاثة إرهابيين

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، القضاء على ثلاثة إرهابيين إثر عملية الطعن لعوني حرس في مفترق أكودة المؤدي إلى القنطاوي بسوسة.

وأسفرت عملية الطعن عن إستشهاد عون حرس وطني الوكيل سامي مرابط في حين يتلقى زميله الوكيل رامي الإمام الاسعافات اللازمة في مستشفى سهلول وقد وصفت حالته بالخطيرة.

كلمات البحث :ارهابيين;القضاء;سوسة;قائمة الارهابيين