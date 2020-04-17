سوسة: بطاقة إيداع بالسجن في حق معتمد سيدي الهاني

أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة 1 اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق معتمد سيدي الهاني « وسيم السبيعي » .

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة محمد حلمي الميساوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنه تم توجيه تهمة السياقة دون رخصة، والإضرار عمدا بملك الغير، وتحريض شخص على الادلاء بشهادة زور، واستعمال خصائص التوظيف.

وأبرز الميساوي أن المحكمة الابتدائية بسوسة قررت الإبقاء على السائق الخاص بالمعتمد بحالة سراح وذلك بعد ان حرضه المعتمد على الادلاء بشهادة زور.

وللتذكير فإن معتمد سيدي الهاني كان قد تسبب الأسبوع الماضي في اضرار بالسيارة الإدارية الموضوعة على ذمته عندما عمد الى سياقتها والاصطدام بمنشأة مائية وهو لا يمتلك رخصة سياقة.

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