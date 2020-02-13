سوسة: تسجيل إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازيرH1N1

اخر تحديث : 13/02/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

إحداهما امرأة حامل: أنفلونزا (H1N1)تُخلف حالتيْ وفاة منذ بداية العام

أعلن رئيس قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة رياض بوكاف اليوم الخميس، تسجيل إصابة مسن بفيروس أنفلونزا الخنازيرH1N1.

وبين المتحدّث في تصريح لموزاييك أف أم، بأن حالة المصاب حرجة وهو يعاني من أمراض مزمنة ويقيم حاليا بقسم الإنعاش.
يُشار إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات بسبب الأنفلونزا H1N1 في تونس، في دعت وزارة الصحة إلى عدم تهويل الأمور والانسياق وراء الإشاعات مع ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية.


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