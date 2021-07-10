سوسة: حافظ الزواري وزهرة إدريس يتبرعان بـ600 ألف دينار لمجابهة كورونا

التأمت صباح اليوم السبت 10 جويلية 2021، جلسة عمل بمقر الولاية تحت إشراف رجاء الطرابلسي والي سوسة وذلك بحضور حافظ الزواري عضو مجلس نواب الشعب و المدير الجهوي للصحة و المدير العام للمستشفى الجامعي فرحات حشاد و المدير العام للمستشفى الجامعي سهلول و مدير التجهيز و الصيانة بمستشفى سهلول و رئيس الفرع الجهوي للهلال الأحمر التونسي و تم خلالها ضبط عملية الإقتناءات للتجهيزات الضرورية و المتأكدة لتأمين سير العمل الإستثنائي بالمستشفيات بالجهة وذلك لمجابهة انتشار فيروس كوفيد 19 و الحد من تجاوز طاقة الإستيعاب بأسرة الإنعاش و الأكسيجين و للأستجابة لتوافد المرضى على هذه الأقسام.

وأعلنت ولاية سوسة في بلاغ لها، أن حافظ الزواري بادر بالتبرع بمبلغ 500 ألف دينار لفائدة مستشفيات فرحات حشاد و سهلول و القلعة الكبرى و الهلال الأحمر و الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب و الشرايين

من جهة أخرى، قامت امرأة الأعمال زهرة إدريس بتوجيه تجهيزات بما قيمته 100 ألف دينار لفائدة الإدارة الجهوية للصحة و التي تولت توزيعها في الإبان على مستشفيات فرحات حشاد و سهلول لتساهم في التخفيف من الضغط التي تشهده عدد من الأقسام و تحسين الخدمات المقدمة للمقيمين خاصة بأقسام كوفيد.

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