سوسة: حالة وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 6 نوفمبر 2020، تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا من جملة 358 تحليلا مخبريّا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6117 اصابة منذ إعادة فتح الحدود.

كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات بالجهة الى 155 شخصا .

ويبلغ عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات حاليا 154 مريضا من بينهم 42 مريضا في الإنعاش.

ومازال 2817 شخصا في ولاية سوسة حاملين للفيروس، في حين شفي منه 3144 آخرون.

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