سوسة: حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة اليوم الجمعة، عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجهة ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات منذ فتح الحدود إلى 2016.

كما تم أيضا تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة إلى 45 شخصا.

وارتفع عدد المصابين الذين تم إيواؤهم بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة إلى 94 مقيما بالمستشفيات، بينما تم بالمقابل تسجيل 94 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات الجديدة كالآتي:

-23 إصابة بسوسة جوهرة

-17 بحمام سوسة

-14 بمساكن

-11 بسوسة الرياض

-11 بالقلعة الكبرى

-8 بسوسة المدينة

-5 بالقلعة الصغرى

-4 بسيدي عبد الحميد

-2 ببوفيشة واصابة وحيدة في كل من أكودة والقصيبة الزاوية الثريات وهرقلة.

-29 مصابا غير محددة.

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