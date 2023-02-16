سوسة: حجز كمية هامة من السلع المعدة للاحتكار والمضاربة

تمّ يوم 15 فيفري 2023، حجز كمية هامة من السلع بولاية سوسة تتمثل في 03 طن من مادة القهوة و08 طن من مادة السكر بمدينة أكودة إضافة إلى حجز حوالي 30 طن من البطاطا و04 طن من البصل بجهة حمام سوسة، وقد تمّ التنسيق في الغرض مع مصالح وزارة التجارة لإجراء اللازم بشأنها وإثارة التتبعات ضدّ المتورطين في احتكارها والمضاربة بها.

وشددت وزارة الداخلية في بلاغ لها، على أن هذه العملية ليست إلاّ بداية لعمليات أخرى حتى يقع تطهير السوق التونسية من المضاربين والمحتكرين، وستشمل هذه العمليات كلّ مناطق الجمهورية بتوفير ما يحتاجه المواطن من مواد لا يتردّد المحتكرون في المضاربة بها وتغييبها من الاسواق، ليس فقط بهدف الربح ولكن لتواطؤهم ايضا مع اطراف معلومة.

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