سوسة: حجز مجموعة من القوارب المصنعة خصيصا لعمليات اجتياز الحدود البحرية

تمكنت، وحدات مختلفة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسوسة، فجر اليوم الجمعة، وبعد استشارة النيابة العمومية، من مداهمة ورشة بجهة شط مريم تقوم بصناعة قوارب موجهة خصيصا لعمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.

وتم خلال المداهمة ضبط مجموعة من المجتازين داخل الورشة، كانوا بصدد تسلم قارب حديث الصنع، وفق تصريح مصدر امني ل »وات »، أضاف انه تم جلب عدد من المشتبه بهم إلى مقر الحرس الوطني بعد اعلام النيابة العمومية بسوسة التي اذنت بفتح محضر عدلي من أجل تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة.

وتم كذلك، وفق ذات المصدر الأمني، الاحتفاظ ب 7 أشخاص وحجز مجموعة من القوارب البحرية

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