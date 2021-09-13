سوسة: حجز مراكب ومعدات بحرية مهربة بقيمة فاقت الـ 2.2 مليون دينار

قام أعوان الفرقة البحرية للديوانة بسوسة بمشاركة الفرقة البحرية للديوانة بحلق الوادي ودورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات بسوسة بمداهمة مستودعات تقع بحقل فلاحي و ورشة بإحدى المناطق بجهة نابل حيث تمكنوا من ضبط مراكب و معدات بحرية متمثلة في عدد 36 دراجة جات سكي « jetski » و عدد 18 مركب بحري و عدد 3 دراجات كواد و عدد 06 محركات بحرية دون أية وثائق قانونية تثبت شرعية مسكها قدرت قيمتها جمليا بحوالي مليونين و مئاتين و أربعة و تسعون ألف دينار .

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم حجز جميع البضاعة و تأمينها بالمستودعات المذكورة تحت القيد الديواني اضافة إلى إستكمال الإجراءات القانونية لمحاضر الحجز.

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