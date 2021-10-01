سوسة: حجز 150 ألف دينار ومسدس تقليدي الصنع

تمكنت مصالح الحرس الديواني بسوسة من حجز مبلغ من العملة التونسية بقيمة 150 ألف دينار وذلك في عمليتين منفصلتين تمت الأولى بجهة سوسة بعد مداهمة محل عثر بداخله على مبلغ 106 ألف دينار لم يدل صاحبه في شأنه بما يثبت شرعية مسكه

كما تمت الثانية بجهة مساكن بعد ترصد شخص ينشط في مجال تهريب العملة حيث تم ضبطه بصدد استلام كيس وبتفتيشه تم العثور على مبلغ مالي مخفي داخل عدد من خراطيش السجائر، وقد حاول المشتبه به التحصن داخل محل على مقربة من مكان الواقعة في حين لاذ الشخص الثاني بالفرار فتمت ملاحقته والعثور على مبلغ مالي آخر مخفي فوق سطح المحل كما تم العثور على مسدس تقليدي الصنع عيار 9 مم .

وأذنت النيابة العمومية بإعلامها بالاحتفاظ بالمشتبه بهما وحجز المبلغ المالي وقدره 44 ألف دينار وعرض المسدس على الإختبار لدى المصالح الأمنية المختصة.

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