سوسة: ضبط كمية هامة من القنب الهندي والكوكايين بغاية الترويج

تمكّنت فرقة الشّرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة من ضبط 03 أشخاص بحوزتهم كمّيات هامّة من المخدّرات تتمثل في 250 غراما من مخدّر القنب الهندي و20 غراما من مخدّر « الكوكايين » كانوا يعتزمون ترويجها، كما حجزت لديهم مبلغا ماليّا هامّا مُتأتٍ من عائدات ترويج المخدّرات المذكورة.
وأذنت النّيابة العمُوميّة بمراجعتها بالإحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل « مسك وترويج مادّة مخدّرة » وعهدت إلى فرقة الشّرطة العدليّة بسوسة الشماليّة بمواصلة الأبحاث.
كلمات البحث :الكوكايين;سوسة;قنب هندي
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