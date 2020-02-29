سوسة: عزل إيطالية بالحجر الصحي للاشتباه بإصابتها بكورونا

كشف المدير الجهوي للصحة بسوسة « سامي الرقيق » في تصريحات إعلامية صباح اليوم السبت، عن عزل إيطالية في الحجر الصحي بغرفة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة ليلة البارحة بعد إخضاعها للتحاليل للتثبت من إمكانية إصابتها بفيروس كورونا .
وبين المتحدث بأن الإيطالية عادت مؤخرا من إيطاليا وشعرت ببعض الأعراض كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق التنفس فاتصلت بقسم الاسعاف الطبي الاستعجالي على الرقم « 190″ وتم إرسال فريق طبي متخصص إلى مقر إقامتها ونقلها إلى المستشفى المذكور وعزلها.
وأشار الرقيق إلى أن نتيجة التحاليل ستصدر مساء اليوم.
كلمات البحث :إيطالية;حجر صحي;كورونا
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.