سوسة: عزل إيطالية بالحجر الصحي للاشتباه بإصابتها بكورونا

كشف المدير الجهوي للصحة بسوسة « سامي الرقيق » في تصريحات إعلامية صباح اليوم السبت، عن عزل إيطالية في الحجر الصحي بغرفة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة ليلة البارحة بعد إخضاعها للتحاليل للتثبت من إمكانية إصابتها بفيروس كورونا .

وبين المتحدث بأن الإيطالية عادت مؤخرا من إيطاليا وشعرت ببعض الأعراض كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق التنفس فاتصلت بقسم الاسعاف الطبي الاستعجالي على الرقم « 190″ وتم إرسال فريق طبي متخصص إلى مقر إقامتها ونقلها إلى المستشفى المذكور وعزلها.

وأشار الرقيق إلى أن نتيجة التحاليل ستصدر مساء اليوم.

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