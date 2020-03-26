سوسة: غلق محل تجاري تأكدت فيه إصابة عاملة بالكورونا

أعلنت بلدية سوسة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الخميس 26 مارس 2020، أنه تم اليوم تعقيم المحل الذي تأكدت فيه حالة وباء بكوشة البيليك بوحسينة و المحيط المجاور و الانهج القريبة منه.

كما قام فريق الشرطة البيئية و الشرطة البلدية بغلق جميع فروع المحل المذكور و المخازن التابعة له.

وكانت مستشارة ببلدية سوسة قد أعلنت في تصريح لجوهرة « اف ام » مساء أمس، تأكد اصابة أكثر من عاملة بمحل تجاري ببوحسينة بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج التحاليل، مشيرة إلى أن الشرطة البيئية تحولت أمس على عين المكان ولكنها واجهت تعنتا من قبل صاحب المحل الذي رفض اغلاقه .

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