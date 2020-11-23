سوسة: وفاة فتاة إثر سقوطها في بالوعة لتصريف مياه الأمطار

توفيت مساء اليوم الاثنين، فتاة تبلغ من العمر 21 سنة إثر سقوطها في بالوعة لتصريف مياه الأمطار بالمنطقة الصناعية بالنفيضة.

وكشف المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، جلول جاب الله، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مياه الامطار جرفت جثة الضحية إثر سقوطها في المنشأة المائية لمسافة تقدر بحوالي 300 متر، قبل أن يتم انتشالها ونقلها إلى المستشفى المحلي بالنفيضة في حالة حرجة جدا، حيث توفيت.

من جهته، أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر مساء اليوم، أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.

يُشار إلى أن الضحية تدعى مريم الذهبي وتبلغ من العمر 21 عاما، وهي أًصيلة تكرونة .

رحم الله مريم ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كلمات البحث :بالوعة;سوسة;فتاة;وفاة