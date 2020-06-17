سوسة: وفاة مصابة بفيروس كورونا

توفت فجر اليوم الأربعاء، سيّدة مصابة بالكورونا أصيلة حي الزهور من ولاية سوسة كانت قد قدمت مؤخرا من السعودية وتم إيواؤها بقسم الانعاش الطبي بمستشفى فرحات حشاد بعد تعكر حالتها الصحية، وفق ما أعلنه مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحّة بسوسة محمد غضباني.

وبين المتحدث بأن المرأة تبلغ من العمر 68 سنة، وقد توفيت بقسم الانعاش بالمستشفى بعد إقامتها فيه لأسبوع .

من جهته، قال رئيس قسم الإنعاش بمستشفى فرحات حشاد محمد بوصرصار إن المرأة المتوفّاة تعاني من أمراض مزمنة.

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