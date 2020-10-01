سوسة: 103 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة اليوم الخمبس، أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2020، تم تسجيل 103 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا من مجموع 401 تحليلا مخبريا تم إنجازه، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1889 شخصا.

كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد الوفيات إلى 44 شخصا، بينما بلغ عدد الذين لا زالوا يحملون الفيروس 1758 شخصا.

وتتوزع الإصابات الجديدة على النحو التالي :

سوسة المدينة : 2

سوسة جوهرة : 25

سوسة الرياض : 3

سيدي عبد الحميد : 6

حمام سوسة : 2

قصيبة الزاوية الثريات : 2

أكودة : 4 مساكن : 37

القلعة الكبرى : 5

القلعة الصغرى : 1

النفيضة : 3

حالات غير محددة : 13

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