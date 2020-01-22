سوسة: 12 مصابا في تصادم شاحنة ثقيلة بسيارتي أجرة

أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة العميد « جلّول جاب الله » في تصريحات له اليوم الأربعاء، عن إصابة 12 شخصا في حادث مرور على مستوى منطقة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة.
وتمثل الحادث في اصطدام سيارتيْ أجرة « لواج » بشاحنة ثقيلة كانت رابضة على حافة الطريق.
وقد تم نقل جميع المصابين عبر سيارات إسعاف إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات الضرورية.
كلمات البحث :تصادم;سوسة;سيارة أجرة;شاحنة ثقيلة
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.