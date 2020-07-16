سوسة: 3 إصابات عدوى محلية بفيروس كورونا

أعلن المدير الجهوي للصحة بسوسة محمد الغضباني في تصريح له اليوم الخميس، أن ولاية سوسة سجلت اليوم 3 حالات إصابة بعدوى محلية بفيروس كورونا المستجد، في مدينة سيدي بوعلي، بعد أن نقل شخص مصاب بالفيروس، عائد مؤخرا من فرنسا، العدوى إلى 3 من أفراد عائلته، زوجته وابنه وحفيدته.

وبين المتحدث بأن المصاب الأول كان قد عاد من فرنسا بتاريخ 3 جويلية، وقد أثبتت التحاليل المخبرية إصابته بالفيروس، ليتم إخضاع 12 فردا من عائلته للتحاليل.

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