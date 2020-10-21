سوسة: 4 وفيات و164 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 447 تحليلا مخبريا تم إجراءه، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الجهة إلى 4315 إصابة بينها 48 حالة وافدة منذ إعادة فتح الحدود.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 112 حالة.

ويُقيم حاليا 118 مريضا بكورونا في مستشفيات ومصحات ولاية سوسة.

كما ارتفع عدد المصابين في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي إلى 305 شخصا، فيما بلغ عدد حالات الخروج من الحجر الصحي 1600 شخصا.

وتتوزع أعلى الاصابات الجديدة التي تم تسجيلها على النحو التالي:

-35 إصابة بسوسة جوهرة

-27 بحمام سوسة

-17 بمساكن

-17 بسوسة المدينة

-13 بسوسة الرياض

-11 بالقلعة الكبرى

-7 بسيدي عبد الحميد

-8 بأكودة

-11 بالقلعة الكبيرة

-6 بالنفيضة

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