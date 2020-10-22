سوسة: 6 وفيات و123 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 21 أكتوبر 2020 تسجيل 6 حالات وفاة و123 إصابة جديدة بالكورونا، منها 5 إصابات في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي اضافة الى اصابات تعود لتحاليل متخلفة أجريت في مخابر خاصة وظهرت نتائجها اليوم .

وقد ارتفع عدد الإصابات منذ فتح الحدود إلى 4562 إصابة و118 حالة وفاة و310 اصابة في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي.

كما بلغ عدد الحالات المغادرة للحجر الصحي 1659 شخصا، وفي المقابل بلغ عدد المواطنين كوفيد 19 الذين في حالة متابعة 2785 منهم 110 مقيمين بالمستشفيات والمصحات والخاصة من ضمنهم 32 في حالة إنعاش.

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