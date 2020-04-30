سيارات الأجرة والنقل الريفي والتاكسي الجماعي مرخص لهم لنقل نصف العدد

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بداية من يوم 4 ماي 2020 تاريخ تطبيق الحجر الصحي الموجه تقرر ما يلي:

- الترخيص لأصحاب سيارات النقل الريفي والاجرة لواج (خط أزرق) لتعاطي نشاطها داخل حدود الولاية طبقا لمناطق الجولان المرخص بها ولا يمكن حمل أكثر من 50% من العدد المسموح به من الركاب دون اعتبار السائق وتوظف زيادة بــ 50% على التعريفة المطبقة حاليا.

- الترخيص لأصحاب سيارات التاكسي الجماعي لتعاطي نشاطها في حدود دائرة النقل الحضري المرخص به ولا يمكن حمل أكثر من 50% من العدد المسموح به من الركاب دون اعتبار السائق وتوظف زيادة ب 50% على التعريفة المطبقة حاليا.

- الترخيص لأصحاب سيارات التاكسي الفردي لتعاطي نشاطها في حدود دائرة النقل الحضري المرخص بها ولا يمكن حمل أكثر من شخصين.

كما يرخص لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية مباشرة عملها ابتداء من تاريخ 11 ماي 2020 بخصوص التكوين النظري في مجال قواعد الجولان وابتداء من تاريخ 18 ماي التكوين التطبيقي في مجال سياقة العربات.

يتعين لممارسة هذه الأنشطة التقيد بالالتزامات الصحية المعلن عنها بالاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه على غرار اجبارية وضع الكمامات وتعقيم العربات.

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