سيدي بوزيد: إصابة عاملات في القطاع الفلاحي في حادث مرور

جدّ صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور بطريق « البراقة » بمنطقة « الزعافرية » التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية، أدى إلى إصابة 11 شخصا من بينهم 9 عاملات في القطاع الفلاحي.

وبيّن مدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، عادل السعيدي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن المستشفى استقبل 11 مصابا في حادث مرور، منهم 9 عاملات في القطاع الفلاحي ورجلين.

وأكد المتحدث بأن الوضع الصحي لكل المصابين مستقر، حيث لا وجود لحالة حرجة كما لم تسجل أية حالة وفاة، وهم بصدد تلقي الإسعافات الأولية.

وتتمثل صورة الحادث وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية، حمدي لوصيف في اصطدام بين سيارة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي وسيارة اخرى.

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