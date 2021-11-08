سيدي بوزيد: إيقاف رئيس بلدية ومستشار بلدي في قضية فساد

أكد مساعد وكيل الجمهورية والمتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي يوم الأحد، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أذنت بالاحتفاظ برئيس بلدية وعضو مجلس بلدي وإدراج مقاول وصاحب مكتب مراقبة بالتفتيش على خلفية شبهات فساد تتعلق بإنجاز وتهيئة سوق الدواب ببلدية المكان.

وكشف الغنيمي بأنّ الأبحاث مازالت جارية في الموضوع وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.

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