سيدي بوزيد: الاحتفاظ بسائق شاحنة لنقل العاملات الفلاحيات على خلفية وفاة عاملة

اخر تحديث : 10/08/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

عاملات فلاحة شاحنة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بالاحتفاظ بسائق شاحنة خفيفة مخصّصة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي على خلفية وفاة إحدى العاملات في مجال جمع اللوز إثر سقوطها من الصندوق الخلفي للشاحنة على سطح المعبد، حسب المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي.
وأوضح غنيمي أنه بإحالة المحضر الى النيابة العمومية أصدرت في شأن السائق المذكور بطاقة إيداع بالسجن على ذمة المجلس الجناحي من أجل القتل على وجه الخطا اثر حادث مرور والمقترن بعدم إجراء الفحص الفني ونقل أشخاص على عربة غير مهيأة لذلك.


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