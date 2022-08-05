سيدي بوزيد: الاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي ورئيس قسم وإدراج طبيب آخر بالتفتيش

أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت مساء أمس الخميس، لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي وطبيب يتّقلد خُطّة رئيس قسم وإدراج طبيب بذات المستشفى بالتفتيش لتحصنه بالفرار.

وأبرز الغنيمي بأن ذلك يأتي على خلفية شكاية تتعلق بشبهة الاستيلاء على المال العام من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

وستقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشانهم قانونا، وفق المصدر ذاته.

كلمات البحث :رئيس قسم;سيدي بوزيد;طبيب;مستشفى جهوي