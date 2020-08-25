سيدي بوزيد: القبض على تكفيري محل حكم بالسجن لسنتين

تمكنت مصلحة التوقي من الإرهاب بسيدي بوزيد اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (31 سنة) قاطن بالجهة ومفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل « الانضمام إلى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة سنتين.

وأذنت النيابة العمومية باستشارتها لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

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