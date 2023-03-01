سيدي بوزيد: حجز أطنان من المواد الغذائية

قامت منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد يوم أمس الثلاثاء، في إطار مقاومة ظاهرة الاحتكار و الاخلال بتراتيب الدعم، بحملة أمنية هادفة بمشاركة مختلف الاختصاصات رفقة فرق من الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد بمرجع نظر بئر الحفي و سيدي علي بن عون و الفايض حيث تمكنت الوحدات من حجز عدد 4950 بيضة و حجز عدد 8040 كلغ من سميد غذائي و 22 طن من مادة السداري المدعم.
هذا وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.
كلمات البحث :أطنان;سيدي بوزيد;مواد غذائية
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