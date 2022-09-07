سيدي بوزيد: حجز قطعتين أثريتين بحوزة أحد الأشخاص بمغيلة

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد من ضبط أحد الأشخاص بحوزته قطعتين في شكل قناع وجه وجرة صغيرة يشتبه في أنهما ذات قيمة أثرية.

وقد تم العثور عليهما بحوزة الشخص المذكور القادم من جهة سبيطلة باتجاه مغيلة وقد أخفاهما داخل كيس بلاستيكي، حيث بالتوجه إليه وسؤاله إن كان لديه ما يصرح به لدى الديوانة أفاد بالنفي وبتفتيش الكيس تم العثور داخله على القطعتين الأثريتين.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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