سيدي بوزيد: حجز قطع غيار مهربة بقيمة تناهز 600 ألف دينار

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد بالتنسيق مع مصالح التجارة ومصالح أمنية بالجهة من حجز كمية من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وذلك خلال عمليتين متتاليتين حيث تم اثر الإذن من النيابة العمومية مداهمة محل تم على إثره حجز كمية من قطع الغيار مجهولة المصدر قدرت قيمتها بـ349 ألف دينار .
كما تمت مداهمة مخزن ثان وبتفتيشه تم العثور على كمية من قطع الغيار المهربة وأجنبية المصدر بقيمة 249 ألف دينار.
وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضرين في الغرض وإتمام إجراءات الحجز لدى المصالح الديوانية المختصة.
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