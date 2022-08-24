سيدي بوزيد: حجز 105 قنطارا من الفرينة المدعمة لدى 3 مخابز

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد يوم الثلاثاء 23 أوت 2022، من حجز 105 قنطارا من مادة الفرينة المدعمة لدى ثلاثة مخابز مصنفة صنف « أ » بمنطقة سيدي علي بن عون، حيث تعمّد أصحابها الإخلال بنسق التزويد من خلال غلق المخبزة دون أي موجب والتوقف عن صنع الخبز في وقت مبكّر.

هذا وقد تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020 إلى جانب تسليط عقوبات إدارية ضد المخابز المتمثلة في تغيير صنف المخابز واستكمال بقية الاجراءات وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة التجارة.

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