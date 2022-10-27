سيدي بوزيد: حجز 32 قنطارا من العلف المركب

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني بمنطقة سيدي علي بن عون، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، من حجز 32 قنطارا من العلف المركب تعمّد صاحبها ممارسة تجارة الأعلاف بالتفصيل دون التصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة.

وتبعا لذلك، تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وبعد استشارة النيابة العمومية، أذنت بتأمين المحجوز في انتظار استصفائه ثمّ إعادة ضخّه في مسالك التوزيع القانونية، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.

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