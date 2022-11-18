سيدي بوزيد: ضبط شاحنة تحتوي على 5 أطنان من العجين الغذائي مخبّأة تحت التبن

تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد بالتنسيق مع أعوان الحرس الوطني يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، من ضبط شاحنة، على مستوى مدخل مدينة فائض، تبيّن بعد إخضاعها إلى عملية تفتيش دقيق أنها تحتوي على كمية تقدر بــ5 طن من العجين الغذائي ( مقرونة – كسكسي – رشتة) مخبّأة بإحكام تحت مادّة التبن .

وبعد إجراء الأبحاث الأولية مع سائق الشاحنة، تبين وأنه قادم من ولاية بنزرت و متجه نحو مدينة بن قردان بغاية التفويت في هذه الكمية من المواد المدعمة إلى أشخاص يمتهنون التهريب.

وقد تمّ تحرير محضر بحث من أجل المضاربة غير المشروعة ومسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن على معنى الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 2022.

وأعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها، أنه بعد استشارة النيابة العموميّة، فقد أذنت بالاحتفاظ بسائق الشاحنة واستكمال إجراءات الحجز وإعادة ضخ المحجوز في المسالك القانونية.

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