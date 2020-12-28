سيدي حسين: الكشف عن مذبح عشوائي وحجز كميات هامّة من الدّواجن

أصدرت وزارة الداخلية صباح اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا على إثر توفر معلومات لدى الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين يوم 27 ديسمبر 2020 مفادها تذمّر عدد من المواطنين من جودة لحوم الدّواجن المعدّة للبيع بعدد من المحلات بالجهة، حيث تمّ إيلاء الموضوع الأهميّة اللازمة وتحديد مصدر الدّواجن المذكورة ليتبيّن أنه إحدى المزارع الفلاحيّة بجهة الحويج طريق العطار سيدي حسين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 02 قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين بمشاركة مركز الشرطة البلديّة بالجهة وفريق تابع لبلديّة سيدي حسين مرفوقا بطبيب بيطري بمداهمة المزرعة المذكورة وبتفتيشها أمكن الكشف عن مذبح عشوائي للدّواجن لا تتوفر فيه شروط حفظ الصحّة والسلامة، حيث تمّ حجز وإتلاف 270 كلغ من الدّجاج المذبوح وحجز 827 كلغ من الدّجاج الحيّ وسيّارة وثلاجة و02 قوارير غاز وميزان الكتروني.

وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02 بمراجعتها باستدعاء صاحب المحلّ المذكور (50 سنة قاطن الجهة) لمواصلة الأبحاث معه وفتح محضر بحث موضوعه « إعداد محلّ عشوائي لذبح الدّواجن ومخالفة شروط حفظ الصحّة والسلامة ».

كلمات البحث :دواجن;سيدي حسين;مذبح عشوائي