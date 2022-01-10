سيرغي نيكولاييف: روسيا واثقة في قدرة الشعب التونسي على تجاوز كل الصعوبات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 10 جانفي 2022 بقصر قرطاج، Sergey Nikolaev، سفير روسيا بتونس، الذي أدّى زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر للسفير الروسي على جهوده لتطوير علاقات التعاون المتينة بين تونس وروسيا، وأكّد على أن تونس تتطلع إلى مزيد تطوير هذه الروابط وتنويعها مستقبلا لا سيّما في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة وتكنولوجيا الفضاء.

ومن جانبه، أفاد Sergey Nikolaev بأن روسيا واثقة في قدرة الشعب التونسي على تجاوز كل الصعوبات، وهي أيضا حريصة على إعطاء دفع أقوى لعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمعها بتونس عبر استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين في مجالات متنوّعة.

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