سيغما كونساي: قيس سعيد يحافظ على المرتبة الأولى في مؤشر الثقة

أظهر الباروميتر السياسي لشهر أفريل الذي أعدته مؤسسة « سيغما كونساي » لسبر الأراء و نشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، محافظة رئيس الجمهورية قيس سعيد على المرتبة الأولى من حيث مؤشر الثقة في الشخصيات السياسية بـ64 بالمائة متراجعا بنقطتين مقارنة بالشهر الماضي.

وجاءت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في المرتبة الثانية بـ28 بالمائة متراجعة بـ5 نقاط عن الشهر الماضي، تليها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ19 بالمائة ثم عبد اللطيف المكي بـ18 بالمائة وعبد الفتاح مورو بـ17 بالمائة.

أمّا عن الشخصيات التي لا يثق فيها التونسي فقد تصدر مؤشر الانعدام الكلي للثقة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بـ89 بالمائة يليه علي العريض بـ78 بالمائة.

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