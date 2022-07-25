سيغما كونساي: 92.3 % من المقترعين صوتوا بـ «نعم»

أعلن مدير عام مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء حسن الزرقوني خلال حضوره على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الاثنين 25 جويلية 2022، أن تقديرات نتيجة استفتاء 25 جويلية 2022 كشفت أن 92.3 بالمائة من الناخبين الذين أدلوا بصوتهم صوتوا بـ « نعم » فيما صوت 7.7 بالمائة من التونسيين بـ « لا » على مشروع الدستور.

وأشار الزرقوني إلى أن 25 بالمائة من التونسيين صوتوا اليوم، 23 بالمائة منهم بـ « نعم » و2 بالمائة بـ « لا » فيما لم يُصوت 75 بالمائة من التونسيين .

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