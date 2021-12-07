سُبل الخروج من الأزمة السياسية محور لقاء الطبوبي وحمة الهمامي

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الثلاثاء، حمة الهمامي حزب العمال الذي كان مرفوقا بعمار عمروسية و جيلاني الهمامي .

وكشفت جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد، أن هذا اللقاء استعرض الوضع في البلاد وكيفية من الخروج من الأزمة السياسية كما عبر الوفد عن تضامنه الكامل مع الطبوبي ضد الهجمة التي استهدفت شخصه و الاتحاد.

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