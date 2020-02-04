شاب يختطف حافلة: الداخلية تُقدّم التفاصيل

أصدرت وزارة الداخليّة بلاغا توضيحيا، تبعا للفيديو الذي تمّ تداوله مساء أمس الاثنين 03 فيفري 2020 على شبكات التّواصل الإجتماعي تحت عنوان « شابّ يختطف حافلة ويقوم بجولة بها مع أصدقائه » .

وأكدت الوزارة أنّ حيثيات الموضوع تتمثل في قيام شابّ على الصعود في حافلة (على وجه الكراء) تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقيروان معدة لنقل العملة كانت راسية أمام أحد المصانع بالمنطقة الصناعيّة المتبسطة بالقيروان في حالة اشتغال وقيادتها بمفرده.

هذا وتولّى العملة ومدير المصنع المذكور منعه من مواصلة قيادتها، فيما لاذ هو بالفرار، وبتعهّد الوحدات الأمنيّة بمرجع النّظر بالموضوع والتّنسيق في الغرض مع النّيابة العمومية، أذنت باستدعاء الشّاب المذكور عن طريق عائلته وإحالته على قسم الطّب النّفسي بمستشفى القيروان.

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