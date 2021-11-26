شارع الحبيب بورقيبة: إطلاق نار على شخص حاول طعن أمني واقتحام مقر الداخلية

قامت الوحدات الأمنية عشية اليوم الجمعة، بإيقاف شخص يحمل ساطورا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حاول طعن عون أمن وكان متجها نحو وزارة الداخلية.

وأصابت قوات الأمن الموقوف بطلق ناري في رجله اليسرى لمنعه من التقدّم أكثر وتم نقله على إثر ذلك عبر سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات بجهة المرسى لتلقي الاسعافات اللازمة وسط حراسة أمنية مشددة.

جدير بالذكر بأن حالة استنفار الآن يشهدها محيط وزارة الداخلية .

ووفقا للمعلومات الأولية لإذاعة موزاييك أف أم، فإن الفاعل هو طالب من مواليد 1990 حاول مداهمة دورية أمنية أمام مقر وزارة الداخلية يحمل 3 آلات حديدة وهي ساطور وسيف وسكين في محاولة للاعتداء على أعوان الدورية.

كما كشفت الإذاعة أنه تمت ملاحقة شخص ثانٍ يُشتبه بأنه على علاقة بالطالب المعتدي إلا أنه تم إطلاق سراحه منذ قليل بعد إيقافه بشارع ابن خلدون .

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