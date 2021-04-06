شارل ميشال يدعو لإعطاء دفع جديد للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي

أكد « شارل ميشال » رئيس المجلس الأوروبي خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 05 أفريل 2021 بقصر قرطاج، أن زيارته إلى بلادنا تندرج في إطار تأكيد الصداقة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفتح حوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتجديد دعم الاتحاد ودوله الأعضاء للمسار الديمقراطي في تونس.

كما جدّد رئيس المجلس الأوروبي الحرص على تثبيت الشراكة المميزة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي اللّذان يتقاسمان نفس المبادئ الديمقراطية، ودعا إلى إعطاء دفع جديد لهذه الشراكة عبر توسيع نطاقها خاصة فيما يتعلق بالإنعاش الاقتصادي بعد الأزمة الصحية العالمية، ودعم دور الشباب في المجتمع وتعزيز التضامن الاجتماعي.

ومثل هذا اللقاء فرصة تباحث خلالها الجانبان ضرورة التنسيق وتعزيز الجهود الدولية المشتركة لمجابهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة « كوفيد-19″. وفي هذا الإطار، ذكّر رئيس المجلس الأوروبي بمشاركته، ورئيس الجمهورية، في النداء الدولي من أجل « إحداث معاهدة حول الاستجابة الجماعيّة للجوائح الصحيّة ».

من جهته، أعرب رئيس الدولة عن تطلع تونس إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والشباب والتكنولوجيات الجديدة.

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