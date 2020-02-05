شبكة مراقبون تحذر من المساس بالقانون الانتخابي

دعت شبكة مراقبون في بيان لها اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية إلى عدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي وذلك احتراما للمعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تقتضي عدم المساس بالقوانين الانتخابية خلال سنة الاقتراع وذلك تكريسا لنزاهة وشفافية الانتخابات، وعدم استعمال القانون لأغراض حزبية انتخابية ضيقة.

واعتبرت الشبكة أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 مثلت محطة هامة للوقوف على العديد من النقائص والثغرات على مستوى كلّ من القانون الانتخابي والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات (على سبيل الذكر لا الحصر المسائل المتعلقة بالتقسيم الترابي للدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد، نظام الاقتراع، التزكيات، شروط الترشح، التمويل، الحملة الانتخابية…) لا يستقيم حصرها في مسألة الترفيع في العتبة فحسب، وأنه أصبح من الضروري مراجعة عميقة وجدية لهذه القوانين برمتها في إطار مسار تشريعي يشارك فيه كل المتدخلين في العملية الانتخابية بما في ذلك المجتمع المدني شريطة أن يكون ذلك خارج الفترات الانتخابية.

كلمات البحث :القانون الانتخابي;شبكة مراقبون